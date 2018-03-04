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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Пушков прокомментировал призыв Волкера расформировать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил после призыва спецпредставителя США по Украине Курта Волкера расформировать ДНР и ЛНР, что без их согласия в Донбасс не ввести миротворцев.

Источник: РИА Новости

Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал Пушков в Twitter.

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