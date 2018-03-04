Пушков прокомментировал призыв Волкера расформировать ДНР и ЛНР
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил после призыва спецпредставителя США по Украине Курта Волкера расформировать ДНР и ЛНР, что без их согласия в Донбасс не ввести миротворцев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.