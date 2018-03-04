В США запрет на винтовку AR-15 продержался 15 минут вместо двух лет
Власти американского штата Флорида запретили на два года продажу полуавтоматических винтовок AR-15, одну из которых использовал стрелок в школе Marjory Stoneman Douglas, но спустя 15 минут отменили свое решение.
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