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05:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В США запрет на винтовку AR-15 продержался 15 минут вместо двух лет

Власти американского штата Флорида запретили на два года продажу полуавтоматических винтовок AR-15, одну из которых использовал стрелок в школе Marjory Stoneman Douglas, но спустя 15 минут отменили свое решение.

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Об этом сообщает The Hill. Местное издание Tampa Bay Times передает, что голосование по мораторию проводилось устно и не было записано.

Напомним, 14 февраля 19-летний Николас де Джизус Круз устроил стрельбу в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде. Жертвами нападения стали 17 человек, 14 получили ранения.

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Выстрелы в школе: новая стрельба во Флориде
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
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