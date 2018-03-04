Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Источник: РИА Новости

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

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«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — заявил Путин, отвечая на вопрос, готова ли РФ выдать США своих граждан.

Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было.