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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, обвиненных во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Источник: РИА Новости

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

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«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — заявил Путин, отвечая на вопрос, готова ли РФ выдать США своих граждан.

Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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