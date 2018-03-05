Напавший на Собчак лишен стажировки в Мосгордуме
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Мужчина, напавший на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, больше не проходит стажировку в Мосгордуме, сообщила «Интерфаксу»
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Мужчина, напавший на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, больше не проходит стажировку в Мосгордуме, сообщила «Интерфаксу»
«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме. С ним продолжают работать правоохранительные органы», — сказала Орехова.
Ранее Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин извинился за нападение на нее, совершенное стажером Мосгордумы в воскресенье.
Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте.
«Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение», — написала Собчак в своем инстаграме в понедельник.
По ее мнению, телефонный звонок от мэра говорит о том, что высшие чиновники страны «начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции — нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны».
«Невозможно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее. Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию», — написала Собчак.
Ранее в
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Собчак за инцидент. «Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», — написал Шапошников на своей странице в фейсбуке.
Он добавил, что «молодой человек, совершивший это, — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником».
Собчак, в свою очередь, заявила, что ждет от Шапошникова личных извинений и увольнения стажера гордумы.
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