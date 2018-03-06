Министр природы РФ проинспектирует проблемные южноуральские заводы после реплики Путина о Челябинске
Шестого марта в Челябинске ждут министра природных ресурсов РФ Сергея Донского. Ожидается, что Донской посетит предприятия «Мечела», ЧЭМК, свалку, которую в ближайшее время ждет рекультивация.
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