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07:52 (мск), источник: ЕАН

Министр природы РФ проинспектирует проблемные южноуральские заводы после реплики Путина о Челябинске

Шестого марта в Челябинске ждут министра природных ресурсов РФ Сергея Донского. Ожидается, что Донской посетит предприятия «Мечела», ЧЭМК, свалку, которую в ближайшее время ждет рекультивация.

Наблюдатели связывают визит федерального министра с репликой президента РФ, прозвучавшей в послании Федеральному собранию.

Гослидер не обошел вниманием тему экологии, признав ее одной из самых болезненных для страны и упомянув о «черном снеге в Красноярске» и «не видящих солнца» Челябинске и Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле, к слову, сегодня ждут самого Путина.

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