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07:55 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Евгений Куйвашев и свердловчане, победившие в конкурсе «Лидеры России» договорились вместе развивать институт наставничества, помогать уральской молодежи в профессиональной ориентации и в поиске жизненного пути.

Речь об этом шла накануне на встрече главы Свердловской области с победителями всероссийского конкурса управленцев, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Финальный этап всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в сочинском «Сириусе» в феврале. По итогам конкурсных испытаний победителями были признаны 103 человека, в том числе пятеро свердловчан — Сергей Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур. Евгений Куйвашев пригласил победителей «Лидеров России» на встречу, чтобы лично поздравить их, а также обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

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«Вас смело можно назвать представителями нового поколения управленцев. И то, что сразу пять жителей Свердловской области вышли в финал столь значимого соревнования, — это большая радость и честь для нас. Уверен, что новые знания, которые вы получили во время участия в “Лидерах России”, помогут вам реализовать самые серьезные задачи», — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев пригласил участников встречи войти в кадровый резерв своей управленческой команды, принять участие в стажировках, а также стать членами общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Свердловской области. По мнению губернатора, такая форма взаимодействия власти и жителей региона как работа общественных советов, себя хорошо зарекомендовала. Победители «Лидеров России» единодушно согласились на сотрудничество.

«Лично для меня предложение войти в состав одного из общественных советов очень значимо. Участие в конкурсе “Лидеры России” дало мне понять, что нельзя развиваться только в одном направлении — в бизнесе. Важно смотреть на мир шире. Одним из первых этапов конкурса были испытания на широту нашего кругозора, и мне они дались, признаться, нелегко. Поэтому я с готовностью вольюсь в общественную работу», — поделился управляющий по работе с совершеннолетними потребителями «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» Виталий Баскин.

Справка
«Россия – страна возможностей»: как это работаетНа XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.

Он же рассказал губернатору о своем намерении делиться полученным во время работы и участия в конкурсе опытом со школьниками и студентами из Свердловской области. Эту инициативу поддержали все «лидеры России», принявшие участие во встрече с губернатором.

«Мы могли бы выступать в роли наставников и для детей из детских домов, помогать им с профессиональной ориентацией, с поиском своего жизненного пути. Мы все, в том числе и полуфиналисты конкурса, готовы начать эту работу», — отметил управляющий директор департамента электронного бизнеса «Уральского банка реконструкции и развития» Денис Тур.

Евгений Куйвашев эту идею горячо поддержал. По словам губернатора, она полностью соответствует целям и задачам, стоящим сегодня перед руководством Свердловской области в сферах образования и воспитания молодежи. Губернатор поручил обеспечить всестороннюю поддержку для реализации этого начинания уральских «лидеров».

© Служба новостей «АПИ».

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