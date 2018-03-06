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07:51 (мск), источник: Восток Медиа

Заключённые в Хабаровском крае смогут проголосовать на четырёх УИК

В регионе граждане под стражей проголосуют на территории следственных изоляторов. В крае действуют четыре таких избирательных участка. Заключённые проинформированы о месте и дате проведения выборов, как наглядную агитацию используют СМИ и материалы от территориальных избирательных комиссий.

Работу избирательных участков и выборы в местах тюремного заключения обсудили на встрече главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Виталий Крючков с руководящим составом аппарата управления ФСИН России по Хабаровскому краю и подведомственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С избирателями проводят разъяснительную работу, предоставляют информацию о месте и дате проведения выборов, порядке голосования, кандидатах и предвыборных программах. Как наглядную агитацию используют возможности СМИ и материалы из территориальных избирательных комиссий. Сотрудники уголовно-исполнительной системы проконтролируют реализацию конституционного права подследственных лиц, обладающих правом голоса. С подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми, которые ждут приговора, работают специальные группы по подготовке к выборам. Их списки ежедневно корректируют, когда приговор вступает в силу или изменяются меры пресечения. На территории следственных изоляторов действуют четыре избирательных участка, один из них — выездной. На них смогут проголосовать по месту нахождения и сотрудники УФСИН.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае работают 23 территориальных и 798 участковых комиссии. Действуют два дополнительных избирательных участка: на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Проголосовать в регионе смогут больше миллиона человек.

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