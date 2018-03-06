Полиция Хабаровского края готова к выборам президента России

Перевод личного состава органов МВД на усиленный вариант несения службы и круглосуточное дежурство руководства полиции в связи с выборами президента России предусмотрен с 12 марта 2018 года.



Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю Сергей Мироненко, на обеспечение безопасности граждан во время проведения знакового для страны события будут задействованы более 2 тыс сотрудников полиции, 200 курсантов Дальневосточного юридического института МВД, 100 военнослужащих ОБОН Восточного округа войск национальной гвардии, вблизи важных объектов будут дежурить 143 наряда ДПС ГИБДД.

— В Хабаровском крае 18 марта будут работать 23 территориальные избирательные комиссии и 798 участковых избирательных комиссий, — отметил Сергей Мироненко. — Могу отметить, что 14 территориальных избирательных комиссиях уже получили избирательную документацию, там организована круглосуточная охрана сотрудниками МВД. Начато обследование помещений комиссий на предмет антитеррористической защищённости. Обычными нарушениями на выборах 2016 года в Госдуму были распространение незаконной агитации, проведение агитации в «дни тишины» и повреждение рекламных материалов. С января 2018 года в Хабаровском крае уже зарегистрировано 16 подобных фактов, по нескольким ведётся расследование, четверо граждан оштрафованы за незаконную агитацию. По данным УМВД, обычно это молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет.

— Прежде всего, по каждому выявленному нарушению на выборах необходимо обращаться в дежурные части органов внутренних дел, но если есть необходимость — звоните на «телефон доверия» (4212) 38−73−87, — говорит Сергей Мироненко. — Наше управление осуществляет мониторинг СМИ и в том числе и социальные сети, из избиркома вся информация к нам поступает, мы можем увидеть — зарегистрировано ли нарушение и ведётся ли по нему проверка, какие принимаются решения. Хочу отметить, что учитывая общественно-политическую обстановку в стране, те внутренние и внешние факторы и наличие тех групп, про которые мы все знаем, все недостатки в деятельности органов государственной власти и избиркомов во время выборов будут «пропиарены». Или, если не дай бог, где-то будут бездействовать правоохранительные органы в каких-то моментах. Ситуация контролируемая, но требует напряженной работы и оперативного реагирования.

Как подчеркнул Сергей Мироненко, любой агитационный материал, включая листовки и плакаты с призывами «против всех» или им подобными, необходимо зарегистрировать в избирательной комиссии, в противном случае эта продукция будет считаться незаконной.