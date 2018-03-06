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19:20 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове изменят закон «О режиме иностранцев»

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) предлагает внести поправки в закон «О режиме иностранцев в Республике Молдова». Соответствующую инициативу внешнеполитическое ведомство опубликовало во вторник.

Источник: Sputnik.md

Так, МИДЕИ выступило за то, чтобы в пункте g статьи 30 настоящего закона исключить текст «в рамках инвестиционных проектов, представляющих интерес для национальной экономики».

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«Предложенный проект предусматривает, что все иностранцы, приглашенные правительством или центральной властью, избавлены от необходимости подтверждать приглашение при оформлении визы для въезда в Республику Молдова», — говорится в пояснительной части к проекту закона.

В настоящее время это разрешено только иностранным гражданам, приглашенным кабмином и представителями центральной власти для участия в инвестиционных проектах, представляющих интерес для национальной экономики.

Авторы инициативы считают, что изменение закона позволит упростить процедуру приглашения физических и юридических лиц, заинтересованных в изучении рынка и реализации инвестиционных проектов.

Как уточняется в пояснительной записке, поступления в госбюджет после утверждения этой инициативы сократятся незначительно. Авторы уверены, что эта мера, наоборот, поспособствует экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций, а это, в свою очередь, принесет финансовую выгоду Молдове.

После принятия поправок диппредставительства нашей страны за границей проинформируют об этом.

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