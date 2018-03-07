Глава Омской области признался, что предпочитает «добровольцев», а не «волонтеров»

Накануне, 6 марта, в областном конгресс-холле стартовал «Доброфорум» — встреча молодых волонтеров региона друг с другом и с представителями власти. «Доброфорум» стал стартом Года добровольца, утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным на 2018 год. Он собрал множество представителей молодежного актива, руководителей и координаторов волонтерских организаций, представителей власти.

Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта:

— Здесь сегодня присутствует более 450 человек, это волонтеры из всех районов Омской области, они представляют 32 района области и волонтеры из города Омска. Плюс, это волонтеры, которые представляют большие федеральные организации, такие как «Волонтеры Победы». Здесь наша давно известная общественная организация «Альтернатива», которой в этом году исполнится 20 лет — это волонтеры, которые собственным примером пропагандируют здоровый образ жизни. Здесь сегодня организация «Серебряные волонтеры».

Мероприятие организовано Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта, которое активно взаимодействует с добровольцами всего региона. «Доброфорум» включал в себя работу различных площадок и дискуссионных клубов.

Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта:

— Первая часть — это было пленарное заседание и старт Года добровольчества, а затем участники распределились по площадкам. Кто-то обсуждает мероприятия, которые будут в этом году проведены именно в рамках Года добровольчества. Это и мероприятия регионального уровня, и федерального уровня. Ребята определяются, кто в чем будет участвовать, кто что будет проводить. В этом году на территории Омской области будет возобновлен и проведен молодежный форум «Ритм», на нем будет отдельная площадка добровольчества. Поэтому здесь сегодня также обсуждают организационные моменты и содержательную часть этого форума. Следующая площадка — это дискуссионный клуб с исполняющим обязанности губернатора Александром Леонидовичем Бурковым, где обсудили проблемы и перспективы развития волонтерского движения в регионе. Татьяна Руденок.

В заседании дискуссионного клуба помимо главы региона принял участие министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, а также главы и активисты волонтерских организаций.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Во-первых, мне приятно видеть такое большое количество представителей волонтерских движений, это действительно подчеркивает ту нашу лидерскую позицию по участию в волонтерском движении в стране, Омская область идет впереди других регионов и это, безусловно, ваша заслуга.

Глава региона подчеркнул, что предпочитает использовать слово «доброволец», а не «волонтер».

Александр Бурков:

— Сочетание слов «добро» и «воля» — это, наверное, те качества, которые присущи каждому в этом зале. Для организации тех мероприятий, в которых вы участвуете, в большинстве случаев действительно необходима воля. Спасибо вам за это добро и за вашу волю!

Он также обратил внимание на то, что в целом наша страна отстает от мировых лидеров в сфере добровольчества, причем, судя по статистике, отстает с провальными показателями.

— Если говорить в целом о добровольческом движении у нас в стране, конечно, показатели у нас ниже намного, чем в других странах мира. К примеру, в таких странах, как Германия, Япония, Ирландия, там практически каждый третий гражданин участвовал в свое время в том или ином добровольческом движении. У нас, к сожалению, сегодня в России эта цифра составляет всего 1% участников добровольческих движений. Но подчеркну, что в области у нас 600 организаций — 45 000 человек, которые принимают в их жизни активное участие. Александр Бурков.

Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что считает деятельность добровольцев действительно великим делом.

Александр Бурков:

— И когда мы, власть, порой вынуждены обращаться к вам с просьбами принять участие, допустим, в противопаводковых мероприятиях, вы идете навстречу. Это очень важно! Мы видим единство в сфере добровольчества. Этот симбиоз для нас важно сохранить, чтобы мы делали одно общее дело в интересах региона и нашей великой страны. Со своей стороны мы поддерживаем, где-то финансово стимулируем активистов, у нас сегодня около миллиона рублей заложено в бюджете на поощрение добровольческих организаций, мероприятия, которые проводит Министерство по делам молодежи, тоже направлены на обмен опытом, на дополнительное образование членов наших организаций. Сегодня мне хотелось бы услышать ваше мнение — что необходимо со стороны власти для поддержки ваших организаций и всего движения в целом.

Следующей слово взяла Анастасия Залевская, исполнительный директор общественного движения «Волонтеров Победы» в Омской области. Она рассказала, чем занимается данная всероссийская организация, кому и чем помогает.

Анастасия Залевская:

— Направления деятельности у нас различные — это и работа с ветеранами, а также обустройство памятных мест и самое интересное направление — это исторические квесты. Как школьники, так и студенты вузов приходят к нам, участвуют. Квесты составляются на основе исторических событий, в прошлом году мы разделили квесты по годам от 1941 до 1945 года. Около 15 000 школьников и студентов за 2017 год приняли участие в исторических квестах, причем они делают это с огромным удовольствием и интересом.

Есть определенные школы, которые являются постоянными участниками квестов. Если ветеранская организация просит нас о помощи, мы всегда готовы ее оказать.

Зимой часто бывает нужна помощь по хозяйству, но и летом тоже мы часто взаимодействуем: приглашаем ветеранов к нам на мероприятия, просмотры военных фильмов с молодежью, после просмотра обычно просим ветерана рассказать ребятам как он прошел через войну. Такие встречи очень полезны.

Обширный доклад о деятельности «Союза добровольцев России» представила начальник его регионального штаба Анастасия Ерахтина.

Анастасия Ерахтина:

— Наша организация тоже одна из крупнейших, она всероссийская, одна из старейших добровольческих организаций. Мы начали активно работать именно когда в нашей области произошел паводок, точнее, наводнение и наши ребята подключились к сбору гуманитарной помощи, ребята помогали в зоне ЧС совместно с Российским союзом спасателей. Мы помогали собирать гуманитарную помощь на юго-восток Украины, мы помогали Алтайскому краю, помогали Сирии.

В Омской области Анастасия предложила в ближайшее время организовать помощь социально-незащищенным жителям частных домов организовать уборку и вывоз снега в рамках противопаводковых мероприятий. К этому благому делу она предложила присоединиться волонтерам из других организаций.

Кроме того, выяснилось, что волонтеры в Омской области и ремонты делают, и по хозяйству помогают, и даже предоставляют бабушек «на час».

На форуме собрались волонтеры из всех районов области.

Анастасия Ерахтина:

— У нас есть замечательный проект «Гуманитарный спецназ» — это служба адресной помощи социально-незащищенным категориям населения, многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям, которые попали на учет комиссии по делам несовершеннолетних, потому что находятся в состоянии бедности. За нашими плечами уже 30 ремонтов в домах таких семей, мы помогали делать. Бывает, что у семьи есть все для ремонта, но им нужны волонтерские усилия. Тоже будем рады, если это будет активно пропагандироваться, чтобы люди понимали, куда можно обратиться.

Отдельный пласт волонтерской деятельности — это работа с детьми, особенно, с трудными подростками.

— У нас очень много проектов по наставничеству. Мы работаем с трудными подростками совместно с УМВД, с комиссией по делам несовершеннолетних, сопровождаем их на протяжении их жизни, помогая им реабилитироваться. И совместно с «Серебряными волонтерами» у нас есть замечательная акция «Бабушки на час», которая позволяет многодетным мамам разгрузиться на какой-то период, чтобы они могли просто отдохнуть или сходить по делам, оплатить коммунальные услуги например. Еще мы запускаем направление поддержки ребят, которые попали в места ограничения свободы. Мы прорабатываем с УФСИН возможности трудоустройства, реабилитации именно молодежи. Анастасия Ерахтина.

В рамках обсуждения Анастасия предложила Александру Буркову создать Совет, который бы отвечал за добровольческую деятельность в регионе и курировался одним из вице-губернаторов. По ее мнению, совет должен заниматься как координацией помощи в глобальных масштабах, так и такими вопросами, как льготное медицинское обследование для волонтеров или возможность добавления им баллов при поступлении в вузы Омска.

Крайне интересным оказалось выступление ребят из «Россоюзспаса».

Руслан Сезонов, представитель молодежного крыла «Россоюзспас»:

— Нашему региональному отделению два года, но за эти два года мы уже успели оказать помощь при таких авариях как взрыв бытового газа на 5-й Кордной, обрушение дома на улице Омской. Кроме того, нашей организацией постоянно проводятся мероприятия по повышению уровня безопасности для взрослых и детей. Наших добровольцев уже третий год подряд приглашают обеспечивать безопасность в детских лагерях на крымском побережье, где наши ребята контролируют процесс купания и в случае ЧС готовы немедленно отреагировать. В этом году мы поставили себе задачу создать и аттестовать межвузовский студенческий спасательный отряд.

По мнению спикера, такой отряд может помогать обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, заниматься спасением не только людей, но и животных, попавших в передряги, помогать работникам скорой помощи при транспортировке тяжелобольных.

Руслан Сезонов:

— Сегодня «Российский союз спасателей» и его молодежное крыло выходят на принципиально новый уровень и мы готовы работать дальше, обеспечивая безопасность населения. МЧС регулярно привлекает нас к своим тренировкам. В прошлом году у нас были и международные учения. Конечно, хотелось бы больше внимания при подготовке наших добровольцев, потому что на них ложится большая ответственность при ЧС.