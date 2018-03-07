Лукашенко: белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые

Накануне Международного женского дня во Дворце Независимости прошло вручение государственных наград из рук президента Беларуси заслуженным деятелям различных сфер жизни нашей страны, а также новых званий высшему офицерскому составу.
В центре внимания главы государства на церемонии были представительницы прекрасного пола — многодетные матери и спортсменки, вернувшиеся с зимних Олимпийских игр.
«Призвание женщины — украшать мир. Призвание мужчины — защищать и этот мир, и женщину, без которой мир невозможен. Я рад видеть в этом зале ставших истинным примером отваги, чести и мужества настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию Родину защищать. Искренне приветствую наших прекрасных соотечественниц. Белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность», — сказал Лукашенко.
Многодетным матерям за воспитание пяти и более детей вручены Ордена матери. Также президент вручал ордена «За трудовые заслуги» и медали Франциска Скорины. Орден Отечества III степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» получила олимпийская чемпионка Анна Гуськова. Это же звание получила и ее коллега — фристайлистка Алла Цупер.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.