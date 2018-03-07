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19:21 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые

На торжественной церемонии во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды многодетным матерям, спортсменкам и заслуженным деятелям различных сфер жизни страны, а также погоны представителям высшего офицерского состава.

Источник: Sputnik.by

Накануне Международного женского дня во Дворце Независимости прошло вручение государственных наград из рук президента Беларуси заслуженным деятелям различных сфер жизни нашей страны, а также новых званий высшему офицерскому составу.

В центре внимания главы государства на церемонии были представительницы прекрасного пола — многодетные матери и спортсменки, вернувшиеся с зимних Олимпийских игр.

«Призвание женщины — украшать мир. Призвание мужчины — защищать и этот мир, и женщину, без которой мир невозможен. Я рад видеть в этом зале ставших истинным примером отваги, чести и мужества настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию Родину защищать. Искренне приветствую наших прекрасных соотечественниц. Белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность», — сказал Лукашенко.

Многодетным матерям за воспитание пяти и более детей вручены Ордена матери. Также президент вручал ордена «За трудовые заслуги» и медали Франциска Скорины. Орден Отечества III степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» получила олимпийская чемпионка Анна Гуськова. Это же звание получила и ее коллега — фристайлистка Алла Цупер.

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