Лукашенко: белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые

Источник: Sputnik.by

Накануне Международного женского дня во Дворце Независимости прошло вручение государственных наград из рук президента Беларуси заслуженным деятелям различных сфер жизни нашей страны, а также новых званий высшему офицерскому составу.

В центре внимания главы государства на церемонии были представительницы прекрасного пола — многодетные матери и спортсменки, вернувшиеся с зимних Олимпийских игр.

«Призвание женщины — украшать мир. Призвание мужчины — защищать и этот мир, и женщину, без которой мир невозможен. Я рад видеть в этом зале ставших истинным примером отваги, чести и мужества настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию Родину защищать. Искренне приветствую наших прекрасных соотечественниц. Белорусские женщины — самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность», — сказал Лукашенко.