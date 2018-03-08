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07:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Борис Дубровский поздравил женщин с 8 Марта

В канун 8 марта представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Челябинской области. В правительстве прошел торжественный прием — 70 женщин Южного Урала получили грамоты и подарки.

Источник: gubernator74.ru

Какой современный женский день без селфи для Instagram? И обстановка торжественного зала областного правительства этому только способствует. Сегодня здесь учителя, врачи, экономисты, спортсменки, благотворительницы, защитницы прав детей.

«Вы храните живую связь между поколениями, сберегаете важнейшие человеческие ценности: любовь, заботу, доверие, взаимопомощь», — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Затем перешли к награждению женщин Южного Урала. Борис Дубровский вручил дамам грамоты и благодарственные письма. Овации сорвала Уральская молния Лидия Скобликова. По словам легендарной конькобежки, 8 марта — один из любимейших ее праздников. Правда, отдыхать в этот день у шестикратной олимпийской чемпионки не получается — печет пироги и встречает гостей.

«Дети, младшие внуки, любят пирожки с капустой и с яйцом. Сын любит беляши мясные. А друзья из Златоуста, которые поздравляют меня в Москве, любят пирожки с грибами», — делится Лидия Скобликова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Сегодня Челябинская область носит ярко выраженное женское лицо. Ведь на территории Южного Урала представительниц прекрасного пола проживает на 300 тысяч больше, чем мужчин.

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