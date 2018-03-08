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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Накануне 8 марта губернатор Прикамья Максим Решетников поздравил сотрудниц прикамских учреждений

В канун весеннего праздника губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил с 8 марта сотрудниц трудовых коллективов, имеющих славную многолетнюю историю.

Источник: Комсомольская правда

В пермском Центре детского творчества «Юность» поздравление губернатора получилось двойным. В этом году центр отмечает 45-летие со дня своего основания. Максим Решетников и сам посещал в юности этот центр — тогда он назывался дворцом пионеров.

— В этом году ваш центр встречает 45-ю весну, уверен, что у него не только славное прошлое, но и большое будущее, — поздравил Максим Решетников юбиляров. — Теперь вы отвечаете за весь Дзержинский район, желаю и дальше удерживать достигнутую высокую планку. Вы предлагаете детям много направлений для дополнительного творческого развития, учащиеся могут попробовать себя в разных видах творчества, и это очень здорово.

Действительно, центр получил статус базового многопрофильное учреждение дополнительного образования Дзержинского района. В нем занимаются более 5 тысяч ребятишек, он открыт для всех детей в возрасте от 3 до 18 лет.

В последние два года более 2 тысяч учащихся «Юности» были удостоены высоких наград в 25 всероссийских и 20 международных конкурсах детского творчества. Пяти творческим объединениям центра присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

— Сейчас у нас успешно реализуются инновационные проекты, — рассказала директор МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» Татьяна Воробьева, — Например, проект «ТехноБум», направленный на развитие детского технического творчества. Наши учащиеся с удовольствием занимаются авиамоделированием, робототехникой, мотоспортом, компьютерным дизайном.

Максим Решетников от всей души поздравил сотрудниц центра с 8 марта и пожелал им жизнерадостности и творческих успехов.

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В этот же день Максим Решетников посетил Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн, где также поздравил сотрудниц и пациенток с наступающим праздником.

Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн был организован в 1941 году. Сегодня лечебное учреждение имеет в своей структуре приемное отделение, поликлинику мощностью 347 посещений в смену, стационар на 410 коек.

При поддержке региональных властей в апреле прошлого года был открыт новый лечебный корпус госпиталя, закуплено современное оборудование. Госпиталю была выделена субсидия в размере более 20 миллионов рублей на приобретение лекарств, питания и заработную плату врачам.

Во время осмотра медицинского учреждения начальник госпиталя Алексей Репников рассказал о техническом оснащении учреждения и обратил внимание на устаревший компьютерный томограф. По словам начальника госпиталя, оборудование находится в эксплуатации с 1995 года, морально устарело и с трудом поддается ремонту. Губернатор дал поручение министру здравоохранения обновить компьютерный томограф.

По случаю праздника губернатор обратился с поздравлениями к сотрудницам госпиталя и ветеранам: «Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам. Благополучие в регионе и в стране, которое мы сейчас имеем, — это ваши заслуги. Поэтому хочется пожелать вам, в первую очередь, здоровья. Поздравляю женскую часть дружного коллектива госпиталя с праздником. Спасибо вам за доброту и отзывчивость, ведь отношение к людям и доброе слово лечит не меньше, а иногда даже и больше, чем томограф, УЗИ и другое оборудование».

130 новых рабочих мест

Совершил 7 марта Максим Решетников и деловую поездку — посетил новое производство на лесоперерабатывающем предприятии «Красный Октябрь», которое позволит создать не менее 130 рабочих мест.

— Это производство появилось в результате того, что на федеральном уровне были приняты решения по передаче леса с условием инвестиций, — отметил губернатор Максим Решетников. — Коллектив, менеджмент и собственники «Красного Октября» смогли за достаточно короткое время создать современное производство. Все, что мы здесь видим, — это самая передовая технология в сфере лесообработки.

Технология обработки «экстра сейф» позволит предприятию сократить затраты на транспортировку и оставаться конкурентоспособным еще несколько десятилетий.

Как отметил генеральный директор ООО «Красный Октябрь», компания чувствует поддержку со стороны властей.

— После завершения этого инвестиционного проекта мы стали одним из лучших производств в стране, — подчеркнул Александр Суслопаров. — Видя поддержку государства и понимание со стороны региональных властей, мы готовы предложить новый проект. Его мы уже обсуждаем с коллегами из ОАЭ и другими иностранными партнерами.

Новый проект был представлен зарубежным партнерам в рамках бизнес-миссии в ОАЭ в январе 2018 года. Напомним, пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым представила инвестиционный потенциал региона и десяток перспективных проектов. К ряду из них проявили интерес арабские инвесторы.

«Лесопильный завод Балашовой» был основан в устье реки Мулянка в Перми в 1910 году. На тот момент это был самый крупный лесопильный завод в Российской империи.

Сейчас предприятие выпускает около 20 процентов всех пиломатериалов в Пермском крае и входит в десятку крупнейших лесопильных заводов в России.

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