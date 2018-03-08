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08:33 (мск), источник: РИА Новости

В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Приобретение турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» вызывает серьезные опасения в НАТО, пишет издание Breaking Defence со ссылкой на главу Военного комитета альянса Петра Павла.

Источник: РИА Новости

По словам представителя военно-политического блока, С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса.

Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Эта информация, подчеркивает Павел, в последующем будет сохранена в российских системах.

Глава Военного комитета организации также выразил опасения в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для проведения инструктажа местным военным. Эти эксперты из России, опасается Павел, будут иметь доступ к критически важным разведданным, которые в последующем могут быть переданы российским властям.

Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК «Триумф».

Турецкие власти приняли решение о приобретении двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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