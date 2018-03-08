В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Приобретение турецкой стороной российского
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Приобретение турецкой стороной российского
По словам представителя
Однако основная проблема, как отметил Павел, заключается в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Эта информация, подчеркивает Павел, в последующем будет сохранена в российских системах.
Глава Военного комитета организации также выразил опасения в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для проведения инструктажа местным военным. Эти эксперты из России, опасается Павел, будут иметь доступ к критически важным разведданным, которые в последующем могут быть переданы российским властям.
Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести санкции против Турции
Турецкие власти приняли решение о приобретении двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.