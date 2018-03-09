CNN: Трамп недоволен тем, как Сандерс комментировала скандал с экс-порноактрисой

Источник: AP 2018

Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

В среду на пресс-конференции Сандерс опровергла данные, что Трамп вступал во внебрачную связь с Клиффорд, известной также как Сторми Дэниелс. Однако пресс-секретарь Белого дома опрометчиво заявила о некоем арбитражном разбирательстве, которое завершилось «в пользу президента».

Таким образом Сандерс фактически признала факт существования соглашения, обязывающего экс-порноактрису не распространяться публично о характере своих отношений с миллиардером, поясняет телекомпания.

Позиция главы государства заключается в том, что никакой внебрачной связи не было, следовательно, и арбитражного разбирательства не должно было быть. С точки зрения Трампа, Сандерс «подставила» его. «Президент крайне недоволен», — заявил источник CNN.

Соглашение и арбитраж

В конце января газета The Wall Street Journal утверждала, что юрисконсульт президента Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, чтобы женщина утаила факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Сам Коэн в интервью газете позднее признал, что заплатил экс-порноактрисе, но из собственных средств и без ведома президента США.

Как информировала в среду телекомпания NBC, Коэн на прошлой неделе попытался не допустить, чтобы Клиффорд рассказала свою историю. Для этого юрисконсульт заручился постановлением арбитражного трибунала, которое запрещает женщине публично рассказывать о якобы интимных отношениях с Трампом.

Адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти считает, что данное постановление не имеет законной силы, так как было принято на основании ходатайства, направленного от лица Коэна, а не Трампа. При рассмотрении ходатайства 27 февраля Клиффорд отсутствовала, так как была не в курсе дела, и была таким образом лишена возможности защитить свои интересы. Кроме того, постановление вынес некий частный арбитр, уволившийся ранее из коллегии судей, указывает NBC.

По данным телеканала, Клиффорд во вторник подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне историю об отношениях с Трампом. Истец заявила, что и данное соглашение не имеет законной силы, потому что миллиардер его не подписывал. В качестве доказательства Клиффорд представила оригиналы документа и приложения к нему, датированные 28 октября 2016 года.