Глава латвийской контрразведки рассказал о «тихих депортациях» в Россию

«Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа», — сказал Майзитис журналистам в четверг.

Глава контрразведки не сообщил, сколько человек выдворила его служба. «Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство», — сказал он.