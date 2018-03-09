Глава латвийской контрразведки рассказал о «тихих депортациях» в Россию

«Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа», — сказал Майзитис журналистам в четверг.
Глава контрразведки не сообщил, сколько человек выдворила его служба. «Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство», — сказал он.
Майзитис пояснил, что выдворения случаются в ситуациях, «очень близких к уголовно наказуемым деяниям». На вопрос, выдворялись ли из страны офицеры и агенты служб безопасности, директор латвийской контрразведки ответил, что ситуации были самые разные.
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