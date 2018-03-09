СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести личную встречу

Ранее телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники сообщил, что южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей, передала президенту США письмо от лидера КНДР. Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (3.00 мск пятницы).

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».