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02:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести личную встречу

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представители Южной Кореи, как ожидается, объявят, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил приглашение встретиться президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник: РИА Новости

Ранее телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники сообщил, что южнокорейская делегация, приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей, передала президенту США письмо от лидера КНДР. Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (3.00 мск пятницы).

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».

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