СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести личную встречу
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представители Южной Кореи, как ожидается, объявят, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил приглашение встретиться президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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