Ким Чен Ын приготовился расстаться с ядерным оружием и встретиться с Трампом

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«Я сказал президенту Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — заявил Чон.

При этом Ким Чен Ын согласился встретиться с американским лидером «как можно скорее». В ответ Трамп заявил, что проведет переговоры с главой КНДР до мая текущего года. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.