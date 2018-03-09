Белый дом: США согласятся только на необратимую денуклеаризацию КНДР

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Очевидно, что возможность проведения проверки «идет рука об руку с любым приемлемым соглашением по необратимой денуклеаризации Северной Кореи», отметил он.

«И мы согласимся только на такой результат [переговоров]», — подчеркнул представитель администрации.

Он добавил, что рутинные военные учения США и Республики Корея будут продолжены, лидер КНДР Ким Чен Ын это понимает.

«Ким Чен Ын ясно обозначил, что он понимает, что рутинные учения оборонительного характера между Республикой Корея и Соединенными Штатами должны продолжаться. Это то, что будет продолжено», — сказал представитель.

Сообщается также, что лидер КНДР передал президенту Дональду Трампу через эмиссаров Сеула устное, а не письменное послание с предложением о встрече.