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04:41 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: США согласятся только на необратимую денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не согласятся ни на что, кроме необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в четверг представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов.

Источник: Reuters

Очевидно, что возможность проведения проверки «идет рука об руку с любым приемлемым соглашением по необратимой денуклеаризации Северной Кореи», отметил он.

«И мы согласимся только на такой результат [переговоров]», — подчеркнул представитель администрации.

Он добавил, что рутинные военные учения США и Республики Корея будут продолжены, лидер КНДР Ким Чен Ын это понимает.

«Ким Чен Ын ясно обозначил, что он понимает, что рутинные учения оборонительного характера между Республикой Корея и Соединенными Штатами должны продолжаться. Это то, что будет продолжено», — сказал представитель.

Сообщается также, что лидер КНДР передал президенту Дональду Трампу через эмиссаров Сеула устное, а не письменное послание с предложением о встрече.

«Это не было письмо, — подчеркнул представитель администрации, отвечая на вопрос одного из репортеров. — Это было устное послание. Его передал президенту Трампу ранее сегодня Чон Ый Ён [начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи]».

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