Глава турецкого МИДа анонсировал операцию против иракских курдов

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«После выборов в Ираке мы рассчитываем провести совместную с иракским правительством трансграничную операцию, направленную против РПК (на севере Ирака.— “Ъ”), — цитирует господина Чавушоглу телеканал Habertürk.— С ( премьер-министром Ирака “Ъ”) Абади об этом был разговор».

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По замыслам турецкого командования, операция должна стать продолжением операции «Оливковая ветвь», которую Турция сейчас проводит против курдских формирований на территории сирийского региона Африн. Ранее господин Чавушоглу сообщал, что операция на территории Сирии должна закончиться в мае — в этом же месяце в Ираке пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав правительства страны.

Идея турецкого министра уже вызвала протест в парламенте Ирака. Член парламентского комитета по обороне Маджид аль-Гарауи заявил, что парламент не приемлет никакое вмешательство Турции во внутренние дела страны.

«Любая военная операция Турции на территории Ирака без согласия правительства является неприемлемой и нарушает суверенитет Ирака, — заявил господин аль-Гарауи (цитата по “РИА Новости”).— Парламент отвергнет подобное действие, если оно не будет согласовано с правительством в Багдаде».

Парламентарий добавил, что властям Ирака пора озаботиться защитой своих границ, чтобы не позволить соседним государствам вторгаться на территорию страны под предлогом борьбы с терроризмом.