Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РЖД ответили Тымчуку, «развалившему» обходную ветку дороги
«Еще 10 километров и вы мимо»: в РФ быстро ответили Дании
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Путин изменил порядок отбора призывников в России
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой!
Березуцкий ошибся — Березины не получилось: ЦСКА уступил «Лиону»
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Басурин сказал, кем казался взятый в плен «российский ополченец»
Польша нашла замену «Северному потоку - 2»
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
04:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава турецкого МИДа анонсировал операцию против иракских курдов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия готовится к проведению на севере Ирака военной операции против курдских вооруженных формирований, которые являются ответвлениями Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Источник: Reuters

«После выборов в Ираке мы рассчитываем провести совместную с иракским правительством трансграничную операцию, направленную против РПК (на севере Ирака.— “Ъ”), — цитирует господина Чавушоглу телеканал Habertürk.— С (премьер-министром Ирака “Ъ”) Абади об этом был разговор».

Видео
В Восточной Гуте в Сирии боевики опять срывают действие гуманитарной паузы

По замыслам турецкого командования, операция должна стать продолжением операции «Оливковая ветвь», которую Турция сейчас проводит против курдских формирований на территории сирийского региона Африн. Ранее господин Чавушоглу сообщал, что операция на территории Сирии должна закончиться в мае — в этом же месяце в Ираке пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав правительства страны.

Идея турецкого министра уже вызвала протест в парламенте Ирака. Член парламентского комитета по обороне Маджид аль-Гарауи заявил, что парламент не приемлет никакое вмешательство Турции во внутренние дела страны.

«Любая военная операция Турции на территории Ирака без согласия правительства является неприемлемой и нарушает суверенитет Ирака, — заявил господин аль-Гарауи (цитата по “РИА Новости”).— Парламент отвергнет подобное действие, если оно не будет согласовано с правительством в Багдаде».

Парламентарий добавил, что властям Ирака пора озаботиться защитой своих границ, чтобы не позволить соседним государствам вторгаться на территорию страны под предлогом борьбы с терроризмом.

Напомним, Турция уже осуществляла военную операцию на территории Ирака против курдских формирований, которая получила кодовое название «Солнце». В декабре 2007 года 10 тысяч солдат турецкой армии перешли границу с Ираком и при поддержке артиллерии и авиации продвинулись на 25 км вглубь его территории. 24 февраля 2008 года курдам удалось сбить турецкий военный вертолет «Кобра», а 28 февраля в Анкаре заявили о выполнении поставленных задач, после чего турецкие солдаты покинули территорию Ирака.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Регионы могут остаться без лекарств
«Государству проще ребенка в детдом забрать, чем семье помочь»
Госдеп похвастался расторгнутыми сделками в рамках санкций
Глава контрразведки рассказал о «тихих депортациях» из Латвии
Трамп недоволен тем, как Белый дом прокомментировал секс-скандал
Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией
Ким Чен Ын готов отказаться от ядерных испытаний
В Туле приготовились делать автомат-амфибию
Спорт
Шипулин ответил на недопуск в Пхенчхан. Победой! 30-летний россиянин одержал первую в сезоне победу. В спринте, в котором он не выигрывал три года
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь