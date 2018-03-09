В Мининфоком состоялась встреча с президентом «Openbucks»

Источник: UzReport.news

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В целях обеспечения благоприятной среды для развития и внедрения проектов в сфере информационных технологий, Инновационным центром Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) ведется работа по установлению сотрудничества между резидентами и международными компаниями. В числе международных компаний, проявляющих интерес к рынку Узбекистана, компания Openbucks.

В ходе встречи стороны обсудили возможные пути сотрудничества в сегменте платёжных систем. Также, говорили о мировой практике и потенциале использования технологии распределенного реестра — блокчейна, в оказании государственных услуг. Речь шла и о стимулировании технологий бесконтактных платежей, включая использование международных платежных систем — PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Стороны уделили внимание важности развития электронной торговли в Узбекистане, создания благоприятной среды, а также дальнейшему развитию совместной инициативы «Диалог с Кремниевой долиной».

В рамках визита у Марка Рочмана запланированы встречи с руководством MUIC и его резидентами, ректорами Университета Инха в Ташкенте, Ташкентского университета информационных технологий, Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте, Туринского университета, Бухарского инженерно-технического института высоких технологий.