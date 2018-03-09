В Приднестровье готовятся к выборам президента России

Источник: Sputnik.md

Представители посольства РФ в Молдове посещают различные города Приднестровья, встречаясь с местными руководителями и обсуждая вопросы организации работы избирательных участков в день выборов.

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Как отметил главный специалист представительства Россотрудничества в Молдове Сергей Скворцов во время встречи с главой Рыбницкого района Вячеславом Фроловым, главная задача — обеспечить необходимые условия для того, чтобы как можно большее число избирателей приняли участие в выборах.

«Здесь живут наши сограждане, здесь Русский мир и люди, которые с нами едины и по духу, и по стремлениям. Поэтому для нас важно, чтобы они приняли участие в выборах и выбрали своего президента», — сказал представитель посольства РФ.

На выборах президента России в Приднестровье будет сформировано 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году.

В Тирасполе будут открыты десять избирательных участков, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.