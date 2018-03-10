Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.
«Сделка с Северной Кореей находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира. Время и место будут определены», — написал он в пятницу вечером по местному времени у себя в твиттере.
Ранее советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ена сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний и «нацелен на денуклеаризацию» Корейского полуострова.
В Вашингтоне назвали такой шаг со стороны Северной Кореи неожиданным прогрессом по ядерной проблеме КНДР.
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