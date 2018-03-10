Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Читайте также Тело короля: как здоровье Путина стало главной темой российской политики

Он также отметил, что нормально относится к тому, что на некоторых кадрах со своего отпуска он запечатлен без футболки, так как в тот момент он «расслабляется».

«У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — сказал российский президент.