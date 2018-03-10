Назначен новый заместитель министра дошкольного образования
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя Министра дошкольного образования.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя Министра дошкольного образования.
Об этом сообщила
Согласно постановлению главы государства, Максуджан Юлдашев стал заместителем Министра дошкольного образования Узбекистана.
До этого назначения он занимал должность главного консультанта Аппарата Президента Республики Узбекистан.
Заместитель министра дошкольного образования Республики Узбекистан Гулчехра Юлдашева, освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
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