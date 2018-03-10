Назначен новый заместитель министра дошкольного образования

Об этом сообщила Пресс-служба министерства дошкольного образования Республики Узбекистан.

До этого назначения он занимал должность главного консультанта Аппарата Президента Республики Узбекистан.

Заместитель министра дошкольного образования Республики Узбекистан Гулчехра Юлдашева, освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.