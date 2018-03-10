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12:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тургумбаев: модернизация систем видеонаблюдения планируется в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о проводимой работе по техническому оснащению полицейских подразделений, а также по установлению камер видеонаблюдения на улицах.

Источник: Sputniknews.kz
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«Не менее важным направлением является расширение сети автоматической системы видеофиксаций, нарушения правил дорожного движения. Такие камеры в Казахстане используются с 2006 года. На сегодня на дорогах установлено почти 2000 автоматических камер. Их применение полностью себя оправдало, ежегодно ими выявляются миллион различных нарушений правил дорожного движения», — проинформировал Тургумбаев.

Кроме того, по его словам, расширение сети позволит МВД поэтапно переходить на безконтактный контроль за дорожным движением, без участия инспекторов дорожного движения.

Другое важное направление — оснащение подразделений полиции современными техническими средствами. С прошлого года ведется работа по оснащению планшетами для составления электронных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

Полный комментарий заместителя министра внутренних дел слушайте в аудиофайле.

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