Тургумбаев: модернизация систем видеонаблюдения планируется в Казахстане

«Не менее важным направлением является расширение сети автоматической системы видеофиксаций, нарушения правил дорожного движения. Такие камеры в Казахстане используются с 2006 года. На сегодня на дорогах установлено почти 2000 автоматических камер. Их применение полностью себя оправдало, ежегодно ими выявляются миллион различных нарушений правил дорожного движения», — проинформировал Тургумбаев.
Кроме того, по его словам, расширение сети позволит МВД поэтапно переходить на безконтактный контроль за дорожным движением, без участия инспекторов дорожного движения.
Другое важное направление — оснащение подразделений полиции современными техническими средствами. С прошлого года ведется работа по оснащению планшетами для составления электронных протоколов за нарушения правил дорожного движения.
Полный комментарий заместителя министра внутренних дел слушайте в аудиофайле.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.