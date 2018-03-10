Путин рассказал о пользе службы в КГБ

Источник: РИА "Новости"

Это было полезно для меня, когда я перешел в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал. Владимир Путин Президент РФ

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Глава государства подчеркнул, что на службе он получил навыки работы с людьми, «умение налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей». Этот опыт помог ему, когда он занял пост помощника ректора Санкт-Петербургского государственного университета сразу после ухода из разведки.

«Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Ответственность еще большая, более широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Все это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве», — добавил Путин.

Российский президент затруднился ответить на вопрос, дает ли ему опыт работы в КГБ преимущество над коллегами, однако подчеркнул, что случайные люди не занимают эти посты.

«Единственное, что я знаю, мои партнеры — главы государств, правительств — это исключительные, выдающиеся люди (…). И каждый из них имеет свои преимущества перед другими», — считает Путин.