Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
Второе пришествие Слуцкого в Европу
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о пользе службы в КГБ

Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBС рассказал о том, как ему в жизни помог опыт службы в КГБ. Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля в субботу, 10 марта.

Источник: РИА "Новости"
Это было полезно для меня, когда я перешел в гражданскую сферу. В этом смысле этот, конечно, положительный опыт мне помогал.
Владимир Путин
Президент РФ
Читайте также
Путин высказался о вмешательстве в выборы в других государствах

Глава государства подчеркнул, что на службе он получил навыки работы с людьми, «умение налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей». Этот опыт помог ему, когда он занял пост помощника ректора Санкт-Петербургского государственного университета сразу после ухода из разведки.

«Потом я работал заместителем мэра Петербурга. Ответственность еще большая, более широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, пятимиллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Все это помогало, конечно, в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве», — добавил Путин.

Российский президент затруднился ответить на вопрос, дает ли ему опыт работы в КГБ преимущество над коллегами, однако подчеркнул, что случайные люди не занимают эти посты.

«Единственное, что я знаю, мои партнеры — главы государств, правительств — это исключительные, выдающиеся люди (…). И каждый из них имеет свои преимущества перед другими», — считает Путин.

Также в интервью NBС президент России вновь обсудил обвинения США во вмешательстве в американские выборы и заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России.

Читайте также: Путин заявил, что знает Пригожина, обвиняемого в США по делу о выборах

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Порошенко: Путин, пожалуйста, выведи войска!
Названы условия снятия санкций с России
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
На пляже в Австралии обнаружили «рыбу-монстра»
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
Полиция забрала с могил жены и сына Скрипаля цветы, сообщили СМИ
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь