Саидикрам Ниязходжаев назначен Послом Узбекистана в Казахстане
10 марта в Астану отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев. Об этом сообщает
10 марта в Астану отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев. Об этом сообщает
Отметим, что ранее Саидикрам Ниязходжаев работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана.
Саидикрам Ниязходжаев по образованию
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