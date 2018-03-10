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14:39 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году.

Источник: Podrobno.uz
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Соглашение об отмене визового режима, в соответствии с которым граждане Узбекистана и Таджикистана могут находиться на территории друг друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов, подписано 9 марта в ходе первого госвизита узбекского лидер Шавката Мирзиёева в Душанбе.

«Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Узбекистана и Таджикистана», — отмечается в совместном заявлении лидеров двух стран.

Президент Узбекистана прибыл с первым за последние два десятилетия государственным визитом в Таджикистан. Стороны подписали 27 документов, в том числе договор о государственной границе и соглашение о взаимных поездках граждан.

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