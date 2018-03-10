Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году.
Соглашение об отмене визового режима, в соответствии с которым граждане Узбекистана и Таджикистана могут находиться на территории друг друга в течение 30 дней без
«Главы государств с удовлетворением отметили введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств до 30 дней, что будет способствовать укреплению контактов между народами Узбекистана и Таджикистана», — отмечается в совместном заявлении лидеров двух стран.
Президент Узбекистана прибыл с первым за последние два десятилетия государственным визитом в Таджикистан. Стороны подписали 27 документов, в том числе договор о государственной границе и соглашение о взаимных поездках граждан.
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