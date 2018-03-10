Состав высшего совета безопасности изменён
Обнародован изменённый состав высшего совета безопасности.
Обнародован изменённый состав высшего совета безопасности.
Указ, подписанный президентом Республики Молдова Игорем Додоном 5 марта и опубликованный в Monitorul Oficial в пятницу, 9 марта, показывает, что позиция «Михай Балан — директор Службы информации и безопасности» была исключена, а после формулы «Роман Боцан — председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку» была включена позиция «Геннадий Митрюк — заместитель председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку», передаёт IPN.
Указ также предусматривает введение после позиции «Александру Жиздан — министр внутренних дел» позиции «Еуджениу Стурза — министр обороны». После позиции «Максим Лебединский — советник президента в юридической области и в области институциональных отношений, представитель президента по связям с парламентом и правительством» вставлены следующие позиции: «Павел Войку — советник президента по особым поручениям» и «Корнелиу Попович — советник президента в области образования, культуры и исследований».
Согласно ещё одному указу, подписанному 6 марта, в регламент ВСБ были внесены поправки к пункту 1 статьи VI. Таким образом, председатель парламента,
Ранее членами высшего совета безопасности в силу занимаемых ими должностей являлись:
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