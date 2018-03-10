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13:58 (мск), источник: Publika.md

Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО

Украина получила статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Источник: Publika.md
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— Это очень важно. НАТО признало статус «страны-аспиранта» для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе, — написала нардеп в «Фейсбуке».

В опубликованном на сайте НАТО сообщении сказано, что «на данный момент четыре страны-партнёра задекларировали своё стремление к членству: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина».

Геращенко отметила, что 9 марта состоялась встреча заместителя премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с замглавы НАТО Роуз Геттемюллер, на которой обсуждался «именно этот вопрос», пишет Лайф.ру.

Отметим, что статус «страны-аспиранта», под который отныне подпадает Украина, предполагает участие в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) для демонстрации способности выполнять обязательства относительно возможного будущего вступления в альянс. Участие в ПДЧ является ключевым механизмом подготовки, однако оно не гарантирует членство.

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