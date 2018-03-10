Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО

Источник: Publika.md

Читайте также Шалару: Закупать оружие Молдову вынуждает именно нейтральный статус

— Это очень важно. НАТО признало статус «страны-аспиранта» для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе, — написала нардеп в «Фейсбуке».

В опубликованном на сайте НАТО сообщении сказано, что «на данный момент четыре страны-партнёра задекларировали своё стремление к членству: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина».

Геращенко отметила, что 9 марта состоялась встреча заместителя премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с замглавы НАТО Роуз Геттемюллер, на которой обсуждался «именно этот вопрос», пишет Лайф.ру.