Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО
Украина получила статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила первый
Украина получила статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила первый
— Это очень важно. НАТО признало статус «страны-аспиранта» для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе, — написала нардеп в «Фейсбуке».
В опубликованном на сайте НАТО сообщении сказано, что «на данный момент четыре
Геращенко отметила, что 9 марта состоялась встреча заместителя
Отметим, что статус «страны-аспиранта», под который отныне подпадает Украина, предполагает участие в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) для демонстрации способности выполнять обязательства относительно возможного будущего вступления в альянс. Участие в ПДЧ является ключевым механизмом подготовки, однако оно не гарантирует членство.
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