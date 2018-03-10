В Омске более 200 избирательных бюллетеней оказались помечены кровью
До выборов еще восемь дней, а
До выборов еще восемь дней, а
Как сообщили в
При пересчете избирательных бюллетеней особо внимательные члены УИК заметили, что в клетках напротив фамилий кандидатов Сергея Бабурина и Григория Явлинского пропечатались небольшие точки. Такие бюллетени могут быть признаны недействительными.
Но еще больше проверяющие удивились, когда нашли окровавленные бюллетени.
— Более 200 бюллетеней в одном из омских УИКов отбракованы на этапе пересчёта, потому что на них обнаружена… кровь. Поистине, теперь нас стало трудно
Все испорченные бюллетени отбракованы на этапе пересчета.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.