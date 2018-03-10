В Омске более 200 избирательных бюллетеней оказались помечены кровью

Как сообщили в Telegram-канале Омского городского совета, сегодня, 10 марта, в Омской области работники участковых избирательных комиссий прибыли в территориальные избирательные комиссии для подсчета бюллетеней, которые они получат на хранение уже в следующую пятницу, 16 марта.

При пересчете избирательных бюллетеней особо внимательные члены УИК заметили, что в клетках напротив фамилий кандидатов Сергея Бабурина и Григория Явлинского пропечатались небольшие точки. Такие бюллетени могут быть признаны недействительными.

Но еще больше проверяющие удивились, когда нашли окровавленные бюллетени.

Telegram-канал Омского городского совета:

— Более 200 бюллетеней в одном из омских УИКов отбракованы на этапе пересчёта, потому что на них обнаружена… кровь. Поистине, теперь нас стало трудно чем-то удивить на этих выборах.