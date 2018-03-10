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16:12 (мск), источник: ЕАН

Дмитрий Медведев поздравил свердловских паралимпийцев с медалями

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву, Михалину Лысову и Анну Миленину с медалями на Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«От всей души поздравляю вас с первым в вашей спортивной карьере паралимпийским золотом. Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков. Вы проявили волю к победе, высокое мастерство и по праву заслужили медаль высшей пробы», — поздравил премьер-министр Екатерину Румянцеву. Премьер отдельно отметил также упорный труд, талант и «настоящий спортивный характер» Михалины Лысовой и мастерство Анны Милениной.

Напомним, тагильчанка Михалина Лысова стала в Корее пятикратной паралимпийской чемпионкой. Пятикратная паралимпийская чемпионка, лыжница и биатлонистка Анна Миленина из Краснотурьинска стала в Пхенчхане второй в гонке на 6 км.

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