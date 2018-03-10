Дмитрий Медведев поздравил свердловских паралимпийцев с медалями

«От всей души поздравляю вас с первым в вашей спортивной карьере паралимпийским золотом. Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков. Вы проявили волю к победе, высокое мастерство и по праву заслужили медаль высшей пробы», — поздравил премьер-министр Екатерину Румянцеву. Премьер отдельно отметил также упорный труд, талант и «настоящий спортивный характер» Михалины Лысовой и мастерство Анны Милениной.