Дмитрий Медведев поздравил свердловских паралимпийцев с медалями

«От всей души поздравляю вас с первым в вашей спортивной карьере паралимпийским золотом. Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков. Вы проявили волю к победе, высокое мастерство и по праву заслужили медаль высшей пробы», — поздравил премьер-министр Екатерину Румянцеву. Премьер отдельно отметил также упорный труд, талант и «настоящий спортивный характер» Михалины Лысовой и мастерство Анны Милениной.
Напомним, тагильчанка Михалина Лысова стала в Корее пятикратной паралимпийской чемпионкой. Пятикратная паралимпийская чемпионка, лыжница и биатлонистка Анна Миленина из Краснотурьинска стала в Пхенчхане второй в гонке на 6 км.
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