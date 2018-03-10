На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек

Источник: РИА "Новости"

В субботу сторонники кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина провели в Москве на Площади революции согласованный митинг «За честные выборы». На площади собрались не только представители КПРФ, но и «Левого фронта» и других патриотических сил.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, в мероприятии приняли участие около 700 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено.

Организаторы акции рассчитывали на приход 5 тыс. человек.

Однако результат оказался куда более скромным. И это при том, что перед собравшимися выступил и сам Грудинин.

Среди митингующих было много людей из других регионов. Они держали в руках транспаранты с названиями своих городов. Видимо, организаторам акции пришлось собирать активистов по всей России, поскольку иначе участников было бы еще меньше.

Как отмечают наблюдатели, КПРФ показала свой слабый уличный потенциал, приведя в Москве почти в десять раз меньше людей на митинг своего кандидата в президенты, чем заявляли, не дотянув даже до тысячи человек с учетом того, что до выборов остается всего неделя.

Политолог Владимир Киреев считает одной из причин провала митинга скандалы по поводу заграничных счетов Грудинина. «Появление фактов о сокрытии кандидатом Грудининым счетов в иностранных банках больно ударило по уличному потенциалу КПРФ. Малочисленный митинг — это яркое доказательство того, что предвыборная кампания коммунистов, по сути, провалена», — сказал Киреев изданию «Ридус».

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Ранее стало известно о наличии Грудинина в швейцарском банке 13 счетов, причем на одном из них хранятся золотые слитки общей стоимостью порядка 230 тысяч долларов. Как сообщили в ЦИК России, информация о незакрытых счетах кандидата от КПРФ будет размещена на стендах избирательных участков.

Ранее руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко говорил о том, что митинги планировались во всех городах «от Дальнего Востока и Калининграда». Однако в регионах акция оказалась еще более провальной. В Хабаровске собрались около 30 человек, а в Иркутске — не более 20. Хотя коммунисты анонсировали акцию как истинно «общероссийскую» и «совместную».

Выборы в России пройдут 18 марта. На пост выдвинуто восемь претендентов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).