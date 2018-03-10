Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басурин сказал, кем казался взятый в плен «российский ополченец»
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Басков и Лопырева хотят троих детей
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
СМИ: МЮ продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
16:11 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек

Митинг сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина «За честные выборы» в Москве собрал в десять раз меньше участников, чем планировали организаторы. Интереса у людей не вызвало даже само выступление Грудинина, хотя до выборов остается неделя.

Источник: РИА "Новости"

В субботу сторонники кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина провели в Москве на Площади революции согласованный митинг «За честные выборы». На площади собрались не только представители КПРФ, но и «Левого фронта» и других патриотических сил.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, в мероприятии приняли участие около 700 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено.

Организаторы акции рассчитывали на приход 5 тыс. человек.

Однако результат оказался куда более скромным. И это при том, что перед собравшимися выступил и сам Грудинин.

Среди митингующих было много людей из других регионов. Они держали в руках транспаранты с названиями своих городов. Видимо, организаторам акции пришлось собирать активистов по всей России, поскольку иначе участников было бы еще меньше.

Как отмечают наблюдатели, КПРФ показала свой слабый уличный потенциал, приведя в Москве почти в десять раз меньше людей на митинг своего кандидата в президенты, чем заявляли, не дотянув даже до тысячи человек с учетом того, что до выборов остается всего неделя.

Политолог Владимир Киреев считает одной из причин провала митинга скандалы по поводу заграничных счетов Грудинина. «Появление фактов о сокрытии кандидатом Грудининым счетов в иностранных банках больно ударило по уличному потенциалу КПРФ. Малочисленный митинг — это яркое доказательство того, что предвыборная кампания коммунистов, по сути, провалена», — сказал Киреев изданию «Ридус».

Читайте также
В банках Швейцарии нашли золото Грудинина

Ранее стало известно о наличии Грудинина в швейцарском банке 13 счетов, причем на одном из них хранятся золотые слитки общей стоимостью порядка 230 тысяч долларов. Как сообщили в ЦИК России, информация о незакрытых счетах кандидата от КПРФ будет размещена на стендах избирательных участков.

Ранее руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко говорил о том, что митинги планировались во всех городах «от Дальнего Востока и Калининграда». Однако в регионах акция оказалась еще более провальной. В Хабаровске собрались около 30 человек, а в Иркутске — не более 20. Хотя коммунисты анонсировали акцию как истинно «общероссийскую» и «совместную».

Выборы в России пройдут 18 марта. На пост выдвинуто восемь претендентов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
Информацию о счетах Грудинина добавят в данные о кандидате
Во время загрузки произошла ошибка.
7 марта© Ньюстюб
16 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Здание западной русофобии начало рушиться
Кто развратил «Аэрофлот»?
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь