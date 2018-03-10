Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году
Документ зафиксирует участие Москвы во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера.
Документ зафиксирует участие Москвы во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) будет подписано в 2018 году, оно зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера. Об этом сообщили в субботу в
В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и CERN, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке.
Также в новом соглашении предполагается оговорить участие CERN в строительстве научных установок в России класса «мегасайнс», добавили в
«С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании. В 2017 году достигнуто соглашение между CERN и Минобрнауки России о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое дает России особый статус по участию в экспериментах. Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве», — заключили в
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