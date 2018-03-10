Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году

Источник: AP 2018

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) будет подписано в 2018 году, оно зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобрнауки.

В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и CERN, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке. Пресс-служба Минобрнауки

Также в новом соглашении предполагается оговорить участие CERN в строительстве научных установок в России класса «мегасайнс», добавили в пресс-службе. «Проект соглашения проходит процедуру согласования. В первой половине года проект будет рассмотрен на международном совете CERN и затем документ будет подписан. В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики», — подчеркнули в Минобрнауки.

Там также напомнили, что сотрудничество России и CERN насчитывает около 60 лет плодотворного взаимодействия, действующее соглашение было подписано в 1993 году.

Читайте также Какими будут новые коллайдеры