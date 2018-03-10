В преддверии ЧМ-2018 Виталий Мутко по ошибке «отправил» сборную Швейцарии в Воронеж

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко перепутал сборную Марокко со сборной Швейцарии и в преддверии ЧМ-2018 «отправил» европейцев на тренировки в Воронеж. Это произошло сегодня, 10 марта, в ходе выступления политика на открытии международной туристской выставки «Интурмаркет» в Москве, передаёт «Интерфакс».

— Билеты на матчи чемпионата покупают 49% иностранных граждан и 51% российских. Мы исходим из того, что будет более миллиона болельщиков-обладателей билетов и, возможно, люди приедут без билетов поддержать команду, почувствовать атмосферу чемпионата. У нас задействованы 10 регионов, в которых матчей не будет, но в них будут жить команды. Швейцарская сборная взяла и выбрала Воронеж. Многие сборные так будут жить. Тольятти, Ставропольский край — там будут две команды находиться, — сказал Мутко.