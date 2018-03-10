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20:34 (мск), источник: Вести - Калининград

Интервью Путина американскому телеканалу проходило в Калининграде

Сегодня, 10 марта, Кремль опубликовал интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Вторая часть интервью записывалось 2 марта в Калининграде, когда российский президент посетил регион в рамках рабочей поездки.

Источник: AP 2018

— Итак, мы здесь, в Калининграде. Почему мы в Калининграде? Является ли это местом, которое является угрозой для НАТО, это месторасположение каких‑то ядерных оружий и таким образом пытаетесь дать какой‑то сигнал кому‑то? — спросила журналистка NBC Мегин Келли.

— Почему Калининград? Потому что я регулярно езжу в регионы Российской Федерации. Это один из регионов, где тоже систематически появляюсь, бываю здесь, — ответил Путин. — На этот раз поводом была встреча региональных СМИ, которую они решили провести здесь. Не я решил провести эту встречу здесь, а они, Ваши коллеги из региональных СМИ России. У меня была с ними договорённость, что я эти встречи один раз в год посещаю и встречаюсь с представителями региональной прессы, поэтому я сегодня приехал сюда. Это ничего не имеет общего с какими‑то сигналами вовне, это просто наша внутриполитическая работа.

Полное интервью читайте на сайте Кремля.

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