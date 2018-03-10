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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента. В частности, по его словам, пресс-секретарь Дмитрий Песков порой говорит то, что глава государства ему не поручал.

Источник: РИА Новости

Таким образом Путин отреагировал на просьбу журналистки телеканала NBC прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится «на пороге того момента», когда Россия будет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?
Владимир Путин
Президент РФ

О преемнике

Российский лидер также ответил на вопрос, задумывался ли он о том, каким будет следующий президент.

Он подчеркнул, что размышлял о преемнике еще в 2000 году, однако его личные предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают сами россияне.

Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено, Путин отметил, что в этом вопросе западные эксперты выдают желаемое за действительное.

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«Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений», — сказал президент.

О санкциях США

Журналистка NBC затронула в интервью вопрос о санкциях в отношении Москвы со стороны США, связав их с темой приписываемого России «вмешательства» в американские выборы. По словам президента, ограничительные меры являются исключительно проявлением политики сдерживания.

Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким-то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию.
Владимир Путин
Президент РФ

Путин пояснил, что Москве незачем вмешиваться в американские выборы и отметил, что не видит целей, которых могла бы достичь Москва подобными действиями.

«Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?» — поинтересовался он.

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О Трампе

Упоминая о своем американском коллеге, российский президент указал на то, что Дональд Трамп относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Кроме того, он отметил опыт и лидерские качества главы США, которые позволяют ему брать на себя ответственность и принимать решения, даже если они оказываются непопулярны.

Путин признался, что никогда не читал записей Трампа в Twitter и подтвердил, что не имеет страницы в этой социальной сети, поскольку у него есть «другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений».

Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

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