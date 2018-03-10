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21:30 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Таджикистан разминируют границу к концу 2019 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Таджикистан договорились о том, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию участков совместной границы.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено совместным заявлением Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона об укреплении дружбы и добрососедства, подписанным по итогам визита президента Узбекистана в Таджикистан.

«Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018—2019 годах», — говорится в заявлении.
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