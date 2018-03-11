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03:25 (мск), источник: Известия

Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Источник: AP 2018

По данным издания, Лондон призывает политиков и высокопоставленных чиновников отказаться от поездки на турнир, в случае обнаружения «российского следа» в инциденте со Скрипалем.

Отмечается, что поддержать идею британцев могут Япония, Польша и Австралия. При этом не исключен и отказ от участия футбольных сборных.

«Бойкот чемпионата мира [по футболу 2018 года в России]​ определенно является одним из вариантов», — сказал источник издания.

Кроме того, Великобритания предложила и ряд дипломатических, экономических и военных мер в отношении Москвы. Однако суть предполагаемых шагов не раскрывается.

6 марта глава британского МИДа Борис Джонсон заявил о возможности бойкота ЧМ-2018. Премьер страны Тереза Мэй пояснила, что речь шла не о сборной Англии, а о делегации официальных лиц.

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При этом СМИ отметили, что в случае бойкота, по регламенту ФИФА сборная Англии будет отстранена и от следующего ЧМ 2022 года.

4 марта бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, медики диагностировали отравление неизвестным веществом.

Лондон, еще до начала расследования обвинил в инциденте Россию. В Москве подобный заявления назвали провокацией и дикостью, посоветовав Британии попробовать доказать обвинения.

Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Лондона и ценным сотрудником МИ-6. Москва обменяла его на россиян, обвиненных в аналогичных преступлениях в США.

«Погода 24»: В Великобритании появились домыслы о кремлевском следе и попытке заказного убийства Скрипаля
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6 марта© Ньюстюб
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