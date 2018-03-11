Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России
Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России
По данным издания, Лондон призывает политиков и высокопоставленных чиновников отказаться от поездки на турнир, в случае обнаружения «российского следа» в инциденте со Скрипалем.
«Бойкот чемпионата мира [по футболу 2018 года в России] определенно является одним из вариантов», — сказал источник издания.
6 марта глава британского МИДа Борис Джонсон заявил о возможности бойкота ЧМ-2018. Премьер страны Тереза Мэй пояснила, что речь шла не о сборной Англии, а о делегации официальных лиц.
При этом СМИ отметили, что в случае бойкота, по регламенту ФИФА сборная Англии будет отстранена и от следующего ЧМ 2022 года.
4 марта бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, медики диагностировали отравление неизвестным веществом.
Лондон, еще до начала расследования обвинил в инциденте Россию. В Москве подобный заявления назвали провокацией и дикостью, посоветовав Британии попробовать доказать обвинения.
Скрипаль ранее был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Лондона и ценным сотрудником МИ-6. Москва обменяла его на россиян, обвиненных в аналогичных преступлениях в США.
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