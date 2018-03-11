В 2018 году в республике пройдёт конкурс «Лидеры Башкортостана» — Рустэм Хамитов
УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава региона дал поручение Правительству республики подготовить и провести конкурс молодых успешных управленцев «Лидеры Башкортостана». Об этом Рустэм Хамитов сообщил в ходе выездного заседания коллегии Министерства экономического развития РБ, прошедшего в Благовещенске.
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