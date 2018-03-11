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08:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В 2018 году в республике пройдёт конкурс «Лидеры Башкортостана» — Рустэм Хамитов

УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава региона дал поручение Правительству республики подготовить и провести конкурс молодых успешных управленцев «Лидеры Башкортостана». Об этом Рустэм Хамитов сообщил в ходе выездного заседания коллегии Министерства экономического развития РБ, прошедшего в Благовещенске.

Источник: Башинформ

«Недавно завершился всероссийский конкурс “Лидеры России”. Я уже дал поручение, чтобы такой же проект — “Лидеры Башкортостана” — запустить у нас в республике, выявлять и поддерживать одарённых, компетентных молодых управленцев, — сказал Глава РБ — Сейчас готовятся документы с этой точки зрения. Думаю, в этом, 2018 году мы такой конкурс проведём».

При этом, по словам руководителя республики, Министерство образования и Правительство должны пересмотреть ряд подходов в области молодёжной политики и содействовать тому, чтобы успешные ребята оставались в Башкортостане — укреплять вузы, создавать современные рабочие места, выстраивать систему мотивации.

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