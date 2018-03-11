В 2018 году в республике пройдёт конкурс «Лидеры Башкортостана» — Рустэм Хамитов

«Недавно завершился всероссийский конкурс “Лидеры России”. Я уже дал поручение, чтобы такой же проект — “Лидеры Башкортостана” — запустить у нас в республике, выявлять и поддерживать одарённых, компетентных молодых управленцев, — сказал Глава РБ — Сейчас готовятся документы с этой точки зрения. Думаю, в этом, 2018 году мы такой конкурс проведём».