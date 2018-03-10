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10 марта, источник: Известия

Украинский посол рассказал о письме Порошенко к генсеку НАТО

Президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране План действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Об этом рассказал посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.

Источник: Reuters

«В письме говорится о важных для Украины позициях, а именно: мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу», — цитирует его RT.

При этом, по словам посла, Порошенко рассчитывает на встречу с лидерами стран НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить необходимые реформы, которые бы приблизили Украину к вступлению в организацию и сообщество.

Пристайко также рассказал о желании Порошенко убедиться в том, что поддержка Украины не уменьшается.

Ранее в субботу, 10 марта, Украина получила особый «статус-аспиранта» в НАТО. Глава государства Петр Порошенко назвал это событие «долгожданным» и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

При этом Бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук назвал новость фейком. «Вот на кого рассчитана фейковая новость о “предоставлении Украине статуса “страны-аспиранта” НАТО”? Ещё в 2005 году Украина и НАТО начали “Углублённый диалог о стремлениях Украины к обретению членства в НАТО”. Он именно так официально назывался — о стремлениях (aspirations) Украины», — написал он в Facebook.

4 марта СМИ сообщили том, то бывший советский полигон Яворов на западе Украины является одним из самых секретных мест в стране, так как в 2015 году был переоборудован для обучения солдат и офицеров Военных сил Украины (ВСУ) американскими специалистами.

Главной целью обучения является общее повышение квалификации личного состава ВСУ. Предположительно, это позволит им быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать.

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10 марта© Ньюстюб
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