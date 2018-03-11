МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

«Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства», — уточнили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели «Кинжала». Благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, подчеркивается в заявлении.
«С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях», — добавили в военном ведомстве.
Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, показал кадры испытания новой системы «Кинжал». По словам главы государства, в декабре прошлого года комплекс поступил на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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