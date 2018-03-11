Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы неожиданно ответили на предложение «выслать русских»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Россия отозвала свою заявку на членство в Европейской организации
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
04:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В США узнали о подготовке кибератак на Россию при Обаме

Летом 2016 года команда бывшего президента США Барака Обамы готовила масштабную кибероперацию против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, и президента России Владимира Путина. Об этом говорится в еще не поступившей в продажу книге Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Русская Рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой приводит Yahoo News.

Источник: AP 2018

Писатели рассказали, что разработкой плана занимался Майкл Дэниел, отвечающий за кибербезопасность Белого дома, и Селеста Валландер, курирующая российское направление в Совете национальной безопасности. Они хотели, чтобы Агентство национальной безопасности провело серию кибератак, чтоб обезвредить хакера Guccifer 2.0 (взял на себя ответственность за взлом электронной почты бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон — прим. Ленты.ру) и уничтожить сайт DCLeaks.com, который распространял украденную у демократов информацию.

Авторы кибератак предлагали организовать утечку информации о секретных банковских счетах в Латвии дочери Владимира Путина, «которая станет пощечиной для президента России и разозлит его». Среди планов было также устроить вброс в российские СМИ информации об активах Путина, любовницах чиновников и коррупции в «Единой России».

Читайте также
NYT: Обама установил условия применения кибероружия против РФ за якобы происки хакеров

От плана было решено отказаться из-за опасений помощницы Обамы по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс. Она считала, что если сведения об операции попадут в СМИ, это создаст давление на президента США. В книге говорится, что во время встречи на саммите G20 Обама попросил Путина прекратить вмешательство в предвыборную гонку и пригрозил серьезными последствиями. После этого, по словам авторов, кибератаки на американские избирательные ведомства прекратились.

Ранее, 16 февраля, США опубликовали список россиян, которых обвиняют во вмешательстве в выборы США. В документе фигурируют 13 фамилий и три организации. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

В интервью телеканалу NBC Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России. Он также предположил что россияне, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США, и среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.

«Российские хакеры» довели Барака Обаму до паранойи
Во время загрузки произошла ошибка.
22 июля 2017© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Порошенко: Путин, пожалуйста, выведи войска!
Названы условия снятия санкций с России
Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Фигуристка из РФ впервые в истории исполнила четверной тулуп
Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера
Порошенко написал письмо генсеку НАТО
Спорт
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь