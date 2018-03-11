Трамп пообещал добиться «грандиозного успеха» на переговорах с КНДР

Источник: AP 2018

«Они (переговоры — ИФ) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира», сказал он, выступая в Пенсильвании.

Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.

«Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха», — заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе «пользуются серьезной поддержкой».