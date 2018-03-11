Трамп пообещал добиться «грандиозного успеха» на переговорах с КНДР

«Они (переговоры — ИФ) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира», сказал он, выступая в Пенсильвании.
Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.
«Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха», — заявил президент.
По его словам, США в этом вопросе «пользуются серьезной поддержкой».
«Они (КНДР — ИФ) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно», — добавил Трамп.
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