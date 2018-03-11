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08:38 (мск), источник: Известия

Китай не хочет развязывать торговую войну с США

Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.

Источник: РИА "Новости"
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«Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет, то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики», — сказал министр.

Он добавил, что Китай и США активно начали развивать свои торгово-экономические отношения 40 лет назад. По словам министра, за это время масштабы взаимной торговли выросли в 232 раза, взаимные инвестиции уже превысили $230 млрд, передает «РИА Новости».

Разговоры о возможных торговых войнах начались после введения в США таможенных пошлин на сталь и алюминий.

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10 марта© Ньюстюб
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