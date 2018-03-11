Китай не хочет развязывать торговую войну с США
Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.
Китай не желает начинать торговую войну с США, но в случае ее возникновения Пекин в состоянии защитить свои интересы. Об этом в воскресенье, 11 марта, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.
«Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет, то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики», — сказал министр.
Он добавил, что Китай и США активно начали развивать свои
Разговоры о возможных торговых войнах начались после введения в США таможенных пошлин на сталь и алюминий.
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