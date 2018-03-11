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08:51 (мск), источник: Tengrinews

Президенту Индонезии передадут приглашение от Назарбаева

Глава государства Нурсултан Назарбаев пригласил президента Индонезии в Казахстан. Официальное приглашение президенту вручит спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Источник: Tengrinews

12—14 марта 2018 года ожидается визит Касым-Жомарта Токаева в Индонезию.

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«Центральным событием визита станет встреча Токаева с президентом страны Джоко Видодо. Председатель Сената по поручению Главы государства Назарбаева передаст индонезийскому руководителю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и принять участие в работе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перспективы укрепления межпарламентских связей станут предметом бесед Спикера казахстанского Сената с руководством Народного консультативного конгресса Индонезии.

В ходе переговоров предполагается также обсуждение вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества.

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