Дональд Трамп представил слоган своей будущей избирательной кампании

Дональд Трамп уверен, что главная задача его команды — сделать все возможное, чтобы «великий подъем Америки продолжился, на полной скорости». При этом господин Трамп подчеркнул, что предыдущий лозунг — «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») — уже устарел.

На прошлой неделе президент США провел встречу с будущими спонсорами своей новой избирательной кампании в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там он заявил, что инвесторы будут включены в категории людей, наиболее приближенных к кандидату. О намерении господина Трампа баллотироваться во второй раз Белый дом сообщил в январе. Месяц спустя был назначен менеджер избирательной кампании — политтехнолог Брэд Паскейл.