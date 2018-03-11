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10:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп представил слоган своей будущей избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп заявил, что слоганом его избирательной кампании 2020 года будет фраза «Keep American Great!» («Сохраним Америку великой!»). Как сообщает CNN, об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Источник: AP 2018

Дональд Трамп уверен, что главная задача его команды — сделать все возможное, чтобы «великий подъем Америки продолжился, на полной скорости». При этом господин Трамп подчеркнул, что предыдущий лозунг — «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») — уже устарел.

На прошлой неделе президент США провел встречу с будущими спонсорами своей новой избирательной кампании в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там он заявил, что инвесторы будут включены в категории людей, наиболее приближенных к кандидату. О намерении господина Трампа баллотироваться во второй раз Белый дом сообщил в январе. Месяц спустя был назначен менеджер избирательной кампании — политтехнолог Брэд Паскейл.

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