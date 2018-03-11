11 и 12 марта приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. С 13 марта жители края также смогут поменять избирательный участок, но тогда им нужно будет обращаться в избирательную комиссию по месту жительства, сообщает РИА VladNews.

Напомним, в день выборов в Приморье будут работать 1321 стационарных избирательных участков, а также один участок, расположенный на территории воинской части, один участок в международном аэропорту «Владивосток», три участка на территории СИЗО в Уссурийске и Владивостоке, один в санатории, два участка в пограничных переходах на территории Октябрьского и Пограничного районов Приморья и пять участков в студенческих общежитиях ДВФУ, ВГУЭС и МГУ.