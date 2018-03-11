Приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосования
Выборы президента РФ состоятся ровно через неделю.
Выборы президента РФ состоятся ровно через неделю.
11 и 12 марта приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. С 13 марта жители края также смогут поменять избирательный участок, но тогда им нужно будет обращаться в избирательную комиссию по месту жительства, сообщает РИА VladNews.
Все избирательные участки начали свою работу с 25 февраля. А с 7 марта любой житель Приморья смог проверить информацию о себе в списках, обратившись в свой избирательный участок.
Стоит отметить, что 145 избирательных участков будут оснащены комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
«Мы раньше пользовались КОИБ-2010. Таких моделей на территории Приморья применяется 79 штук. А на данную компанию, по решению Центральной Избирательной комиссии РФ, дополнительно распределили 70 усовершенствованных КОИБов 2017 года», — сообщила Татьяна Гладких.
Напомним, что на пост президента РФ претендует восемь кандидатов, среди которых семь кандидатов выдвинуты политическими партиями (Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин), и один самовыдвиженец Владимир Путин.
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