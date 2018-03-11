У Путина «есть что-то» на Трампа, заявила журналистка NBC

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа», — приводит The Hill слова журналистки. Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.
Она добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с «компроматом».
«Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США», — отметила она.
Специальный независимый прокурор Роберт Мюллер ведет расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти версии отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.
В интервью Мегин Келли Владимир Путин заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс.
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