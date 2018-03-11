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11:54 (мск), источник: РИА Новости

У Путина «есть что-то» на Трампа, заявила журналистка NBC

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть «какая-то информация» о Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы предавать огласке, заявила журналистка NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у российского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа», — приводит The Hill слова журналистки. Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.

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Она добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с «компроматом».

«Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США», — отметила она.

Специальный независимый прокурор Роберт Мюллер ведет расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти версии отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

В интервью Мегин Келли Владимир Путин заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс.

Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы, а россияне — могли
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10 марта© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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