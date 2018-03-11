У Путина «есть что-то» на Трампа, заявила журналистка NBC

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа», — приводит The Hill слова журналистки. Келли не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.

Она добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с «компроматом».

«Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США», — отметила она.

Специальный независимый прокурор Роберт Мюллер ведет расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти версии отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.